Un texte de Brigitte Dubé

Ils proviennent de la Baie-des-Chaleurs, d’un peu partout en Gaspésie et du Nouveau-Brunswick, pour prendre part à une des épreuves offertes.

Le Hill Climb, qui se déroulait samedi après-midi, consiste en la montée d'un tracé en slalom avec des buttes de neige. Samedi soir, les motoneiges anciennes étaient en vedette alors que dimanche, lors du Hill drag, les participants feront une course d'accélération en montée.

L’événement a été créé pour allonger la saison de la station et diversifier la clientèle. Selon la responsable des communications du parc régional Petite-Cascapédia, Marie Nowak, l’organisation se dit très satisfaite du taux de participation pour une première expérience.

« C’est sûr qu’il y a différents événements de motoneige qui existent et qui se créent un peu partout, admet-elle. Il doit y avoir beaucoup d’attentes et de demandes un peu partout alors tant mieux si on peut répondre à la demande des clients et des motoneigistes. »

Par ailleurs, Marie Nowak indique que le bilan de la saison s’annonce excellent à Pin Rouge. La fréquentation, été exceptionnelle, entre autres à l’occasion de la semaine de relâche.