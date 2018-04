Le dernier bilan fait état de 15 personnes qui ont perdu la vie, dont l'entraîneur-chef des Broncos, Darcy Haugan, et de 14 blessés. L'autobus, qui transportait 29 personnes, est entrée en collision avec un semi-remorque près de Tisdale, en Saskatchewan, à environ 200 kilomètres au nord-est de Saskatoon.

Mathieu Gomercic, un attaquant, en était à sa deuxième saison avec les Broncos de Humboldt. Cette saison, il a cumulé huit buts et 21 passes pour un total de 29 points.

Avant de joindre les Broncos, il a évolué pendant deux saisons au sein des Pistons de Steinbach avec la Ligue de hockey junior du Manitoba.

Dean Court connaît la famille Gomercic. Il affirme avoir le coeur brisé.

« Mon fils joue dans la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique (BCHL). Ils passent beaucoup de temps dans les autobus », a-t-il lâché en regardant son fils jouer à l'aréna St. Vital samedi.

« C'est un défi pour un parent d'être loin et de ne pas vraiment savoir où ils se trouvent à certains moments de la journée ou de la soirée parce qu'ils voyagent », admet-il.

Dean Court a déclaré que c'est toute la communauté du hockey qui est touchée par le drame. Photo : Radio-Canada/Remi Authier/Radio-Canada

Dean Court, qui travaille au Bell MTS Iceplex, a indiqué que Mathieu Gomercic avait l'habitude de venir s'y entraîner.

« Je ne l'ai pas vu depuis un peu plus d'un an. C'est un grand joueur et un bon garçon », a-t-il mentionné.

« Je suis juste heureux qu'il fasse partie des survivants, mais il va devoir passer par un long processus de guérison », ajoute-t-il.

Dean Court a confié que la tragédie lui a mis une boule dans la gorge et a laissé sa femme en pleurs.

« C'est le moment de réfléchir à la façon dont nous pouvons les aider en tant que communauté. C'est le moment d'êtres plus forts pour les soutenir de toutes les manières possibles », conclut-il.