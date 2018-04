Il s'agit de la dernière étape avant les championnats canadiens. La compétition est donc importante et, pour certains jeunes, c'est l'occasion d'affronter des adversaires inconnus devant une foule imposante.

La pression est forte pour les athlètes qui espèrent se rendre au championnat canadien. Photo : Radio-Canada/Félix Morrissette Beaulieu

Ils sont des centaines de participants, provenant de la Côte-Nord, de Montréal, de l’Abitibi et du Saguenay, âgés entre 8 ans et l'âge adulte, à prendre d'assaut les différents tatamis installés à l'aréna d'Amqui.

L’organisation a accompli des prouesses de logistique pour tous les loger.

À quelques mois du début de l'événement, le comité a appris qu'il ne pouvait plus compter sur la Polyvalente Armand Saint-Onge, aux prises avec la présence d'amiante, pour les accueillir.

La plupart des hôtels et motels de la région affichant déjà complet, le comité a dû mettre les bouchées doubles.

Il a fallu faire preuve de débrouillardise pour loger tous ces participants. Photo : Radio-Canada/Félix Morrissette Beaulieu

« Lorsqu'on a vu que la polyvalente était fermée, on s'est dit qu'on devait se préparer un plan B tout de suite, car des travaux comme ça, ça peut s'échelonner sur de longues périodes », raconte Patrick Gonthier, président du comité organisateur de l’événement.

On a trouvé des écoles primaires […] plus les hôtels, les auberges, les chalets. Ils (les participants) sont un peu partout. Patrick Gonthier, président du comité organisateur du championnat provincial de judo 2018

Certains doivent même loger dans des hôtels à Rimouski.

Rien à envier aux organisations des grands centres

Malgré le casse-tête pour loger tout le monde, l'événement n'a rien à envier au championnat de 2017 qui s'est déroulé à Victoriaville, un endroit pourtant plus près des grands centres.

Une image qui donne une idée de l'ampleur de l'événement Photo : Radio-Canada/Félix Morrissette Beaulieu

Ces solutions impressionnent l'organisateur du championnat de l'année dernière et directeur technique du club de Judo Victo de Victoriaville, François Tourigny.

L'évènement d'Amqui est surprenant. L'organisation a mis beaucoup de choses en place, même plus de choses que j'en avais l'année passée. François Tourigny, organisateur du championnat 2017 et directeur technique du club de Judo Victo de Victoriaville

« Les unités d'hébergement, à Victoriaville, on en a beaucoup plus qu'à Amqui, compare François Tourigny. À Amqui, on a trouvé des places pour loger [les athlètes] dans des chalets, dans des hôtels. Il y en a qui ont trouvé plein de façons de se dépanner, mais ça a été une grosse aide de l'organisation à trouver ces logements-là. »

Même s’ils se laissent plus de temps avant de faire un bilan complet de l'événement, le comité organisateur et les participants parlent déjà d'un succès.

La possibilité de déposer à nouveau la candidature d'Amqui pour l'an prochain est déjà envisagée.

D’après le reportage de Félix Morrissette Beaulieu