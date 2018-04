L'automne chaud aurait laissé trop de miel dans les ruches, laissant peu de places pour la ponte.

De plus, puisque la saison de production s'est étirée avec la chaleur, davantage de pesticides ont été apportés dans les ruches, ce qui a empêché les larves de se développer normalement, selon Julie Fontaine, présidente du Syndicat des apiculteurs du Québec, pour la section Mauricie, Estrie, et Centre-du-Québec.

« Probablement que les abeilles ont décidé que c'était beaucoup plus intéressant d'aller ramasser le nectar et le pollen dans les champs plutôt que de se nourrir du sirop que les apiculteurs leur donnent. Ils ont probablement ramassé du pollen imbibé de pesticides, ramené ça dans la ruche et ont mis ça dans les alvéoles, en prévision de nourrir les larves au printemps », explique-t-elle.

La chaleur de l'automne a pu chambouler la préparation hivernale des colonies d'abeilles. Photo : Radio-Canada/Yoann Dénécé

La chaleur vécue à l'automne ne serait pas étrangère au chamboulement de la préparation des abeilles en vue de l'hiver.

« La quantité de miel dans la nature est trop élevée. Les abeilles ne peuvent plus stocker. Elles vont stocker le miel dans les endroits où on met les bébés. À l'automne, on veut avoir beaucoup de bébés. Or, nous on a vu que le taux de bébés a diminué beaucoup », explique Denis Leblanc, propriétaire de l'entreprise Les produits de l'alvéole.

D'autres soucis

Ces dernières années, d'autres problèmes affectent la production d'abeilles, outre les changements climatiques et les pesticides. Entre autres, les monocultures empêchent la diversité de nourriture des abeilles et des parasites, comme le Varroa, nuisent depuis de nombreuses années aux producteurs.

Un été clément pourrait renverser la vapeur et permettre aux colonies de prendre des forces, mais certains apiculteurs craignent déjà un fort taux de pertes.

« Un de mes copains, on s'est appelé hier, et lui il est à 40 % et il prévoit même à 50 % », dit Denis Leblanc.

D'après les informations d'Anne-Andrée Daneau