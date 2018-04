Un texte de Lise Millette

Sur la glace du Club de curling de Rouyn-Noranda, 96 participants tentent d'obtenir un laissez-passer pour la finale de dimanche.

Les 24 équipes, 12 masculines, 12 féminines rivalisent et la compétition est relevée affirme le président du club, Ghislain East.

« Je dirais que l'équipe de Val-d'Or, du côté féminin, sera relativement dangereuse toute la fin de semaine, l'équipe de Chicoutimi aussi. Côté des hommes, il y a plusieurs équipes qui sont fortes donc difficile de dire qui va gagner. Il y a un bon niveau de compétition », a-t-il expliqué.

Pendant que les pierres se cognent et que les brosses frottent la glace à pleine vitesse, à l'étage, des gens sont venus en nombre pour encourager leurs équipes. Parmi eux, Nancy Connelly, joueuse de curling récréative de Rouyn-Noranda, a assisté aux premières joutes du samedi matin.

« Je suis contente puisque voyez-vous, mon équipe locale vient juste de voler trois points... Avant ça, ça allait mal pour mon équipe alors là ça devrait bien aller et on devrait gagner. On espère qu'ils vont se rendre assez loin », a-t-elle souhaité.

Ghislain East invite la population à assister aux compétitions qui culmineront par les finales dès dimanche matin. Selon lui, il est difficile de prédire l'issue du tournoi où se mêlent acuité et stratégie.