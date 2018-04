Avec les informations de Lise Millette

Le directeur de l'Orchestre symphonique régional (OSR), Jacques Marchand, s'est vu décerner le prix de créateur de l'année en Abitibi-Témiscamingue.

Remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec, ce prix est assorti d'une bourse de 5000$. Fondateur de l'orchestre, en 1987 et de l'Ensemble Aiguebelle quelques années plus tard, M. Marchand avait été précédemment le pianiste attitré des chanteuses Pauline Julien et Renée Claude.

Carmelle Adam, directrice du Centre d'exposition de Val-d'Or, s'est vu remettre le Prix membre honorifique. La lauréate affirme avoir été surprise par cette nomination. Ce sont ses pairs du conseil d'administration qui ont soumis sa candidature à son insu.

« Mes premiers mots ont été une profonde reconnaissance d'avoir été accueillie par la communauté de l'Abitibi-Témiscamingue, mais plus encore de celle de la culture puisque c'est une réorientation de carrière que j'ai fait parce que j'étais en gestion auparavant », a mentionné Mme Adam au micro de Radio-Canada.

Actuellement consultante en développement de l'offre Premières Nations chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Caroline Lemire s'est vue attribuer le prix Travailleurs de l'ombre. Auparavant, elle avait œuvré pour le Petit théâtre du Vieux-Noranda et pour l'événement Nez à nez.

« C'est une petite rétrospective qui me fait constater que chacun de mes engagements a toujours un lien entre la culture et l'innovation sociale, le trait-d’union entre les deux. C'est toujours très apprécié et encourageant d'avoir une petite tape dans le dos dans de tels événements », dit-elle.

Cinq autres prix ont été décernés au cours de la cérémonie qui s'est tenue à la Salle Félix-Leclerc. Le sculpteur Jacques Pelletier, de Val-d'Or et l'artiste du cirque François Bédard, de Rouyn-Noranda, ont respectivement obtenu les prix Coup de cœur et relève.

Le Centre d'exposition de Val-d'Or a remporté le Prix organisme - intégration des technologies et d'information et des communications, alors que l'auberge-bistro, Chez Eugène de Ville-Marie au Témiscamingue, a reçu le Prix partenariat.

Pour son spectacle à grand déploiement réalisé en formule comédie musicale du temps des Fêtes, réunissant sur scène une cinquantaine de comédiens, La Troupe à Cœur ouvert de La Sarre a conquis les spectateurs en obtenant le Prix du public.