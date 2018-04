« Je vais mettre le RTC à l’ouvrage. Je vais leur demander d’ajouter de nouveaux parcours et on va investir », a déclaré le maire samedi matin après la troisième séance de consultation du réseau structurant de transport en commun.

Près de 200 citoyens s’étaient déplacés pour cette troisième rencontre publique, qui se tenait dans une salle comble, au centre Communautaire Michel-Labadie.

Plusieurs citoyens du secteur, qui ne sera pas desservi par le tramway, ont exprimé un vif désir d’obtenir un meilleur service de la part du RTC.

« On voit rarement les noms de Val-Bélair, Saint-Émile, Loretteville, Neufchâtel dans les annonces du RTC, a déclaré un citoyen au micro. On se sent un peu comme l’enfant délaissé de la famille. Personnellement, je me sens un peu à l’écart de ce projet-là. »

En mêlée de presse après la rencontre, le maire a tout de suite pris l’engagement d’investir « dès le prochain budget ».

« Ce qu’ils nous disent, c’est : "donnez-nous plus de service". Je pense qu’ils ont raison », a souligné le maire de Québec.

Une quatrième rencontre de consultation du réseau structurant de transport en commun se tient cet après-midi, à l’édifice Andrée-P.-Boucher, à Sainte-Foy.

Devant le succès de ces séances de consultation, le maire Labeaume a annoncé qu’une rencontre supplémentaire se tiendra la semaine prochaine.