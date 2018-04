L’équipe de hockey junior a été championne de la ligue neuf fois au cours de son histoire, soit en 1972, en 1973, en 1986, en 1987, en 1989, en 2003, en 2007, en 2008 et en 2012.

Les équipes Junior A, comme c’est le cas des Broncos, regroupe des joueurs de haut niveau, âgés de 16 à 20 ans.

La saison 2017-2018 a été marquante pour certains joueurs puisque six d’entre eux sont natifs d'Humboldt : les ailiers Jacob Leicht, Reagan Poncelet et Blake Berschiminsky, le défenseur Morgan Gobeil, le gardien de but Jacob Wassermann et le joueur affilié Mitchell Girolami.

Selon le Humboldt Journal, ces recrues voyaient un rêve se réaliser et la communauté en était très fière.

Depuis 2015, l’équipe des Broncos était entraînée par Darcy Haugan, originaire de Peace River en Alberta. Il a aussi entraîné l’équipe des Navigateurs de North Peace et a remporté à trois reprises le titre d’entraîneur de l’année de 2011 à 2013.