Un squelette pirate baptisé Skallywag s'est brisé en mille morceaux, et pour cause : il était entièrement fait de verre. « C'était un accident, a raconté la propriétaire du studio Luann Baker-Johnson. Quelques personnes se sont penchées dessus et il est tombé. »

« Il s'est brisé en... On pourrait dire des millions de morceaux, car ça avait l'air de millions de morceaux », a-t-elle poursuivi.

Mme Baker-Johnson pourra néanmoins se consoler auprès du coeur de verre du défunt pirate, qui a miraculeusement survécu. Il sera mis en effigie dans le studio en mémoire de Skallywag.