De récents cas de fraudes inquiètent particulièrement des enseignants des quatre coins du Québec. Parmi eux, plusieurs enseignants de l'Estrie et de Québec se sont fait voler leur identité. Des vols qui auront permis aux fraudeurs d'obtenir des dizaines de cartes de crédit et de se procurer des téléphones cellulaires en leur nom. D'où provient la fuite de leurs données personnelles? C'est ce que Manon Blanchet, enseignante à l'école Saint-Philippe de Windsor et François Charland, enseignant au secondaire aux adultes dans la région de Québec, se demandent.