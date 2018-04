Amelia et Lino Saputo fils font un don de 10 millions $ qui servira notamment à améliorer les services de santé de l’institution. Le fils du couple étudie en affaires à Saint-François-Xavier et doit obtenir son diplôme ce printemps.

Le président de l’université, Kent MacDonald, explique que la somme, qui provient de la Fondation Saputo, sera distribuée en cinq versements au cours des cinq prochaines années.

L’octroi mènera à la création du Centre Amelia et Lino Saputo pour la vie en santé, et une partie de la somme sera investie dans des installations sportives pour les étudiants, les membres de la faculté et les résidents des communautés avoisinantes.

M. MacDonald estime que le centre d’entraînement pour les étudiants est trop petit et ne répond plus à la demande. Il sera agrandi pour atteindre trois fois sa superficie actuelle.

Kent MacDonald, président de l'Université Saint-François-Xavier, à Antigonish en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne/Christopher Katsarov

Le président de Saint-François-Xavier se réjouit également de l’arrivée sur le campus d’un millier d’athlètes qui participeront aux Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Canada de 2018, l’été prochain.

« St. FX n’est pas une île. Nous sommes ici pour aussi servir le public. Ce sera un investissement majeur pour le nord-est de la Nouvelle-Écosse, pas seulement pour Antigonish ou pour le comté », affirme M. MacDonald.

Lino Saputo fils en 2016. Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Le géant québécois de l’agroalimentaire Saputo, dont le siège social est situé à Montréal, a un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards de $.

En 2016, l’Université Saint-Francis-Xavier avait reçu 60 millions $ de l’un de ses plus célèbres anciens étudiants, l’ancien premier ministre Brian Mulroney, pour la création de l’Institut Mulroney (Brian Mulroney Institute of Government), consacré à l’étude des gouvernements, des relations canado-américaines et des affaires mondiales pour les étudiants de premier cycle.