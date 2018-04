Une collision entre un semi-remorque et l'autocar de l'équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt a fait 14 morts et 14 blessés graves vendredi au sud de Nipawin.

« C’est la pire chose qu’on ne veut pas qui arrive à un groupe de jeunes de même, affirme André Lebel, président du Blizzard, à Edmundston. Des jeunes se donnent corps et âme pour une équipe de hockey. Du jour au lendemain, une tragédie de même qui arrive et on repense toutes nos façons de faire. C’est très, très, malheureux. L’équipe de hockey du Blizzard va être avec cette équipe-là de la Saskatchewan en pensée et en prière. »

Des joueurs de l’équipe des Broncos de Humboldt restent unis dans le terrible drame qui touche leur équipe Photo : @ RJ Patter\twitter

Le Blizzard observera une minute de silence, samedi soir, avant son match contre les Capitols de Summerside, pour rendre hommage aux victimes de cette tragédie.

Avec des informations d’Anaïs Brasier