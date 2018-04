La collision a également fait 15 blessés, dont trois sont dans un état critique.

L'identité des victimes n'a pas encore été rendue publique.

Les pompiers sur la route où s'est produit l'accident près de Tisdale en Saskatchewan Photo : Kymber Rae

La collision s’est produite à une trentaine de kilomètres de Tisdale sur l'autoroute 35, près de la jonction avec l'autoroute 335.

La collision est survenue en fin d'après-midi sur l'autoroute 35, à environ 30 km au nord de la ville de Tisdale. Photo : Radio-Canada

État de choc

L'équipe de hockey des Broncos de Humboldt devait jouer contre les Hawks de Nipawin vendredi soir, mais ces derniers ont écrit un message sur Facebook peu après 18 h vendredi, affirmant que le match avait été annulé en raison d'un accident concernant l'autobus des Broncos.

« C'est un horrible accident, mon Dieu, c'est très, très grave », a déclaré Darren Opp, le président des Hawks. Il a ajouté que le personnel d'entraîneurs et les joueurs des Hawks attendaient, dans l'espoir de pouvoir aider les victimes et leurs proches.

L’équipe des Broncos de Humboldt compte 24 joueurs originaires de l’ouest du Canada, âgés de 16 à 21 ans. Au total, 29 personnes se trouvaient à bord de l'autocar.

« Je suis sous le choc, comme tout le monde », a déclaré le président de l’équipe, Kevin Garinger.



Comme tous les autres membres de la petite communauté, qui compte près de 6000 habitants, M. Garinger a dit connaître chacun de ces jeunes hommes ainsi que toute l’équipe les entourant.

Nous sommes dans l’incrédulité totale et sous le choc de cette perte qui vient d'arriver sans crier gare. Kevin Garinger., président de l'équipe des Broncos de Humboldt

Le président des Broncos était à Edmonton au moment de l’accident. Il a confié avoir appris la nouvelle au téléphone par un fan qui souhaitait s’enquérir de l’état des joueurs.



Au nom de l’organisation des Broncos, Kevin Garinger a envoyé « ses pensées et ses prières » aux personnes les plus touchées par l’accident et a remercié l’équipe médicale qui est intervenue sur les lieux de la collision.

Des entraîneurs et des joueurs des Hawks, ainsi que des familles, attendent dans l'espoir de pouvoir aider les victimes et leurs proches. Photo : Kymber Rae

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a tenu à offrir son soutien aux victimes et à leur famille. « À la ville de Humboldt, à l'ensemble de l'organisation des Broncos et aux familles touchées par cette tragédie, sachez que vous êtes dans le coeur de la Saskatchewan », a déclaré M. Moe dans un communiqué.

Le ministre canadien de la Sécurité publique Ralph Goodale a pour sa part déploré cette collision « véritablement dévastatrice », offrant sur Twitter ses « sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes ».

« Je ne peux imaginer ce que peuvent vivre ces parents », a aussi écrit le premier ministre Justin Trudeau sur son compte Twitter.

Je ne peux imaginer ce que peuvent vivre ces parents... je suis de tout cœur avec toutes les personnes éprouvées par cette terrible tragédie, dans la communauté de Humboldt et ailleurs. https://t.co/7O0og0876w — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 avril 2018

« Je suis de tout coeur avec toutes les personnes éprouvées par cette terrible tragédie, dans la communauté de Humboldt et ailleurs », a-t-il déclaré.

L'accès à l'autoroute 35 sera fermé pendant plusieurs heures, a indiqué la GRC, qui invite les automobilistes à emprunter un autre chemin.

Un résident de Humboldt a lancé une campagne de financement participatif pour venir en aide aux parents et à l'équipe. Vers l'heure du midi samedi, il avait déjà amassé plus de 271 000 $.