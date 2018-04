Le ralliement, qui doit avoir lieu à 13 h, va aider les gens à sentir qu’ils font quelque chose parce qu’ils ont l’impression qu’il ne se passe rien, explique Susan Levi-Peters, ancienne chef d'Elsipogtog.

Le ralliement va montrer que ce n’est pas seulement un enfant d’Elsipogtog. C’est un enfant du Nouveau-Brunswick. Je crois que le ralliement va nous unir. Je me sens comme si je faisais quelque chose pour obtenir justice pour Brady, et pour tous nos enfants. Susan Levi-Peters, ancienne chef d'Elsipogtog

Brady Francis, 22 ans, a été fauché le 24 février, vers 21 h 30, à Saint-Charles, dans la région de Kent. L'automobiliste qui l'a heurté ne s'est pas arrêté, commettant ainsi un délit de fuite, et le jeune est mort sur les lieux.

La police n'a toujours pas arrêté de suspect. Entre-temps, l'impatience grandit dans la communauté autochtone d'Elsipogtog, dont faisait partie Brady Francis.

« Il y a beaucoup de colère et de confusion à Elsipogtog », constate l’intervenante communautaire Ashley Sappier. La voix étranglée par l'émotion, elle conclut que quelqu'un doit assumer la responsabilité de l’accident et du délit de fuite.

« Chaque enquête, ça prend le temps que ça prend pour enquêter. Dans ce cas ici, on essaie de confirmer exactement qui est impliqué et ce qui est arrivé la nuit du 24 février », explique la gendarme Jullie Rogers-Marsh, de la GRC.

Jeudi soir des agents de la GRC ont bloqué une section de la route Saint-Charles-Sud pendant quelques heures pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé ce soir-là.

Le 20 mars, le corps policier a publié des photographies d'une camionnette grise qu'elle soupçonne d'avoir été impliquée dans l’accident.