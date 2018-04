Ils demandent à ce que Lula puisse rester en liberté en attendant que ses recours contre sa condamnation soient entendus.

Lula, au pouvoir de 2003 à 2010, a été condamné à 12 ans de prison pour corruption.

Le tribunal a déjà refusé une première fois jeudi, par six voix contre cinq, une telle demande. Un juge fédéral avait émis jeudi un mandat de dépôt contre l'ancien président lui stipulant de se rendre dans un délai de 24 heures.

Le politicien ne s’est finalement jamais livré aux policiers et il n’était pas question pour lui de le faire. Selon sa position, les policiers lui offraient la possibilité de se rendre et non l’obligation.

Il a passé la soirée et la nuit entouré de centaines de ses partisans au siège du syndicat des métallurgistes à Sao Bernardo do Campo, dans la métropole de Sao Paulo. Lula espérait que les policiers viennent le chercher parmi ses partisans.

La nuit dernière, vers 1 h du matin, une entente aurait cependant eu lieu. L’ancien président ne devrait pas se rendre à la police dans les bureaux du syndicat. Lula devrait être arrêté à la suite d’une messe en l’honneur de son épouse décédée l’année dernière qui doit avoir lieu samedi.

L’ex-président devrait ensuite faire un discours pour appeler au calme. Les policiers devraient alors aller le chercher.

Lula souhaite encore se présenter à la présidentielle d’octobre prochain. Selon lui, cette affaire n’est qu’une « tentative d’anéantir la gauche » en vue de la prochaine élection.

Avec des informations de Serge Boire