« Quand on perd nos parents, ce concept d’éternité que nous avions disparaît, a raconté le chanteur. C’est notre propre vulnérabilité qui nous est mise en pleine face. »

Le père de Gregory Charles, Lennox Charles, est mort le 1er février dernier après avoir été happé par déneigeuse, un événement « subit, accidentel et catastrophique » qui a bouleversé son fils. Il avait déjà perdu sa mère, décédée un an plus tôt.

Bien qu’il n’envisage pas de prendre une pause professionnelle, le mari et père d’une fille de six ans croit que ce genre d’événements permet de faire réaliser l’importance de consacrer du temps à sa famille.

« Je n’ai pas envie de prendre une pause, mais oui, je suis au moment où […] c’est pas tant ralentir plutôt que de courir moins de courses en même temps. »

L’appui de ses proches

Confronté à d’importants problèmes financiers à l’été 2016, Gregory Charles avait dû se résoudre à faire appel à ses proches pour l’aider à se sortir du pétrin. Sa famille et sa belle-famille l’avaient alors aidé en investissant dans son entreprise.

Il est ressorti grandi de cette expérience. « J’avais l’habitude de réussir par moi-même. Jusqu’à ce qu’au bord du précipice, je prenne le téléphone pour dire : "j’ai vraiment besoin d’aide", et qu’on mon dise : "on fait partie de l’équipe Gregory, la réponse est oui." »

Il se dit maintenant optimiste face à l’avenir.

« Je me sens totalement engagé, énergique et enthousiaste à l’idée de remettre ce que j’ai reçu, et de continuer à créer, à prendre des chances, à essayer des choses, en ayant la ferme volonté de réussir, tout en sachant que quand tu essaies des affaires, tu peux te tromper. »