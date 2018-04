Un texte de Raluca Tomulescu

Un an après le dépôt d’un budget qu’il qualifie de controversé, le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) Roger Gauthier espère à tout le moins que le gouvernement maintiendra les investissements faits au cours des dernières années en éducation et en immigration.

Il explique qu’en éducation, les infrastructures et le financement accordé par élève inscrit dans un établissement fransaskois sont des enjeux particulièrement importants.