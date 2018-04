L'usine Véritable solution gourmande a ouvert ses portes à Québec il y a six mois. Située dans le quartier Limoilou, elle dessert près de 500 restaurants au Québec avec ses produits transformés. L'entreprise a été fondée par des chefs et des gestionnaires des restaurants Chez Boulay, la Bête Steakhouse et le Fumoir Ancestral. Nicole Germain a visité l'usine.