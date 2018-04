La rivalité entre ces deux équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) anime les foules, mais aussi les joueurs.

On est excité. C'est une grande rivalité. On est proche, à 45 minutes de route. Ça va être le fun. Félix Lauzon, capitaine des Tigres de Victoriaville

La série s'annonce longue et palpitante, d'autant plus que les deux équipes, sur papier, sont très similaires.

Les Voltigeurs de Drummondville ont terminé la saison au premier rang à l'attaque avec 277 buts, soit sept de plus que les Tigres de Victoriaville. À la défensive, au total des buts accordés, deux buts seulement les séparent.

« On a joué contre quelques fois dans l'année, on est prêt. Il faut juste rester dans notre game. Je crois que ça va être à eux de s'ajuster », note le capitaine des Tigres, Félix Lauzon. Son coéquipier Andrew Smith renchérit. « Je pense qu'on est deux équipes qui se ressemblent. Je pense que l'équipe qui va être la meilleure défensivement aura du succès. »

Pour y arriver, les Tigres de Victoriaville misent sur l'expérience de leurs joueurs. Leur adversaire a une équipe plus jeune avec 10 joueurs de 17 ans. Toutefois, l'avantage de la glace dès le début de la série pourrait aider les Voltigeurs.