Le public a l'habitude des concerts de chant classique et sacré du groupe, mais cette fois-ci, c'est grâce aux chansons, entre autres, de Madonna, David Bowie, Jain et de Bob Dylan que les artistes vont dévoiler tout leur talent.

« Chaque année, les concerts pop à Bishop's, c'est vraiment de grands événements. On fait ça en grand avec de très bons musiciens de la région et on a des solistes incroyables. Les gens qui aiment les spectacles comme La Voix, vont adorer parce que c'est très diversifié », explique la directrice artistique, Fannie Gaudette.

Les musiciens invités sont Alex Catteneo, Dominique Massicotte, Mathieu Tarlo et Sébastien Hinse alors que l'artiste invitée est Stéphanie Higgins.

En novembre dernier, les Chanteurs de l'Université Bishop's ont présenté devant une salle comble la Messe en Si mineur de Bach à l'Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Ce concert était également présenté dans le cadre du 50e anniversaire du choeur.