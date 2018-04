Un texte de Justine Cohendet

Le corps de l'homme de 41 ans avait été retrouvé dans la rivière McIntyre, en octobre 2015. Quelques heures plus tard, les policiers responsables de l’enquête avaient déterminé que sa mort n’était pas criminelle. Les autorités avaient ensuite déclaré dans un communiqué que l’homme était en état d’ébriété et était tombé dans la rivière.

Un enquêteur privé embauché par la famille de la victime avait toutefois découvert des circonstances suspectes, incluant l'utilisation de la carte bancaire de Stacy DeBungee après sa mort.

À la suite d'une plainte déposée par la famille de Stacy DeBungee, le Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police (BDIEP) avait décidé d'ouvrir une enquête.

Début mars, le BDIEP a conclu, après plusieurs mois de travail, que la plainte déposée par la famille de Stacy DeBungee à l’encontre de la police était « fondée » et « grave ».

Pas d'audience disciplinaire avant plusieurs mois

Pourtant, malgré les résultats de cette enquête, les policiers visés par cette plainte pourraient ne pas être jugés avant plusieurs mois.

En vertu de la Section 83 (17) de la Loi sur les services policiers, datant de 1996, il revient à la commission de police de la Ville de Thunder Bay d'approuver la mise en place de leur audience disciplinaire parce que l’enquête du BDIEP a pris plus de six mois.

« Si notre enquête dure plus de six mois, même si c’est juste une journée de plus, nous devons solliciter la commission pour qu’elle approuve l’avis d’audience [disciplinaire], en décidant si le délai de notre enquête était raisonnable », explique Gerry McNeilly, le directeur indépendant de l'examen de la police.

Le report de la délibération de la commission de police de la Ville de Thunder Bay retarde donc le processus. Elle n’a pas précisé quand sa décision serait rendue et Gerry McNeilly n’a pas souhaité faire de commentaires, mais reconnaît que cela va ralentir un processus déjà long.

Ça prend du temps. La prochaine étape c’est la commission et si celle-ci accepte d’organiser une audience, il faudra ensuite déterminer des dates d’audience, donc il reste encore quelques mois avant que la cause soit entendue. Gerry McNeilly, directeur indépendant de l'examen de la police

Le gouvernement de l’Ontario a adopté en mars une réforme de la Loi sur les services policiers. La Section 83 (17), qui permet à une commission de police d’approuver un avis d’audience dans le cas d’une enquête de six mois, a été retirée, mais trop tard pour s'appliquer dans ce cas-ci.