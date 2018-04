Un texte de Patrick Henri

Depuis le repêchage amateur de 1999, il est très difficile de parler des Canucks de Vancouver sans mentionner le nom des frères Sedin.

Le 26 juin 1999, le directeur général des Canucks, Brian Burke, avait réussi tout un tour de force afin de pouvoir repêcher les jumeaux suédois.

Le Lightning de Tampa Bay devait parler au premier rang, suivi de l’équipe d’expansion, les Thrashers d’Atlanta, puis des Canucks.

Les Blackhawks, qui ont remporté la loterie cette année-là, sont passés du huitième au quatrième rang.

Les jumeaux Sedin ont été repêchés par les Canucks en 1999 Photo : La Presse canadienne/RYAN REMIORZ

Burke a tout d’abord acquis le choix des Blackhawks en retour de son premier choix l’année suivante et du défenseur Brian McCabe.

Il a ensuite envoyé ce quatrième choix ainsi que deux choix de troisième tour au Lightning en retour du premier choix.

Enfin, il a cédé le premier choix aux Thrashers en retour du deuxième et d’un choix de troisième tour, avec la promesse qu’Atlanta sélectionnerait Patrik Stefan.

C’est ainsi que les deux frères ont abouti sur la côte ouest.

Cette année-là, les Flames ont repêché Oleg Saprykin au 11e rang, les Oilers ont opté pour Jani Rita au 13e.

Jani qui?

Un ennemi commun

C’est connu, les Flames et les Oilers ne s’aiment pas. Une chose les unit cependant, ils n’aiment pas non plus les Canucks.

Avec raison.

Les frères Sedin ont toujours connu du succès face aux Oilers et aux Flames. Photo : La Presse canadienne

Entre la saison 2006-2007, moment où les deux frères ont remplacé les Markus Naslund, Todd Bertuzzi et Brendan Morrison comme meneurs de l’équipe, et la saison 2015-2016, début du déclin de l’organisation, la fiche des Canucks est de 40-21-7 face aux Oilers et de 40-22-5 face aux Flames.

Les deux équipes albertaines sont celles contre qui les deux Suédois ont récolté le plus de points.

Depuis la première saison des jumeaux dans la LNH, les Canucks ont affronté les Oilers 97 fois et les Flames 98 fois.

Ensemble, les Sedin ont amassé 168 points contre Edmonton et 166 contre Calgary.

Les partisans des Flames et des Oilers peuvent donc s’unir pour crier haut et fort « Bonne retraite messieurs Sedin ».

Les supporteurs des Oilers n'ont jamais beaucoup aimé les frères Sedin. Photo : La Presse canadienne/DARRYL DYCK

Caroline, la bête noire

Henrik Sedin a disputé 1329 matchs. Il a inscrit 240 buts. Il n’a cependant jamais réussi à déjouer les gardiens des Golden Knights (en quatre rencontres) et ceux des Hurricanes (en 20 matchs).

Les Hurricanes peuvent aussi se targuer d’avoir tenu Daniel en échec. En 19 matchs, celui qui est connu comme étant le meilleur buteur de la famille a été limité à trois buts et cinq aides.

À l’opposé, les Flyers et les Blackhawks ont connu beaucoup de difficulté face aux frères de 37 ans.

Henrik a inscrit 25 points en 21 rencontres face aux Flyers et 59 points en 59 parties face aux Blackhawks.

Daniel a récolté 21 points en autant de parties contre Philadelphie et 58 lors de ses 61 duels face à Chicago.

En hommage à Ryan Smyth

Henrik Sedin et ses coéquipiers ont rendu hommage à Ryan Smyth après son dernier match dans la LNH. Photo : CBC

Qu’ils les aient aimés ou non, c’est toute une chance que les partisans des Oilers auront samedi de voir les leurs accueillir les deux frères pour leur dernier match dans la LNH.

Le capitaine des Oilers, Connor McDavid, s’attend à ce que les partisans présents à la Place Rogers réservent une belle ovation à ceux qu’ils ont aimé détester depuis 2000.

Si certains ne sont pas convaincus que la classe soit de mise pour les derniers instants de la carrière des deux hommes, je les invite à se rappeler le dernier match de la saison 2013-2014 à la Place Rexall.

Ce soir-là, Ryan Smyth disputait son dernier match dans la LNH. Les Oilers ont vaincu les Canucks et ceux-ci, comme après chaque revers, ont immédiatement retraité au vestiaire.

Quelques instants plus tard, on a vu Henrik Sedin, suivi de ses coéquipiers, revenir sur la patinoire pour rendre hommage au numéro 94.

L’accolade entre le capitaine des Canucks et Smyth fait partie des moments les plus émouvants que j’ai eu la chance de vivre en direct.

Je me souviendrai toujours de la grande classe dont ont fait preuve les Canucks ce soir-là.

Je me sens choyé d’avoir la chance d’assister, en direct, à ce qui sera la fin d’un important chapitre de la LNH.

Et vous savez quoi? Même si habituellement c’est mal vu de manifester sur la galerie de presse, quand les frères Sedin s’apprêteront à quitter la patinoire, je serai debout et je taperai des mains.

Ce sera ma façon de leur dire merci pour tout ce qu’ils ont fait pour notre sport national.