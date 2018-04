Adam Crook a montré à ses enfants, âgés de 6, 8, 9 et 10 ans à l’époque, comment emprunter les transports en commun entre la maison et l’école sans supervision. Le trajet en autobus comprenait un transfert et durait environ 45 minutes.

« Bien sûr ils avaient chacun un cellulaire, donc je surveille leur position, et je communique avec eux tout au long du trajet, dit-il. Ce sont des heures de trajet en plein jour. Je ne pense pas qu’il existe un mode de transport plus sécuritaire. »

M. Crook admet que cette démarche le rendait inquiet pour la sécurité de ses enfants, mais il a continué dans l’objectif de leur apprendre à être autonomes.

Pendant plus d’un an, ses enfants ont fait le trajet tout seuls sans incident. Le ministère du Développement de l’enfance et des familles a ensuite reçu une plainte les informant que les enfants prenaient l’autobus sans supervision.

Leur père a été innocenté à la suite de l’enquête, mais le ministère a statué que les enfants ne peuvent désormais plus être laissés seuls, soit à la maison, à l’extérieur ou sur l’autobus, avant d’atteindre l’âge de 10 ans.

Le ministère ne peut pas légalement commenter ce cas particulier. Un représentant affirme cependant qu’il n’y a pas de loi en Colombie-Britannique qui interdit aux enfants d’être laissés sans supervision. Cependant, lorsqu’il y a une plainte, « les assistants sociaux ont le devoir d’enquêter sur la situation, d’analyser la nature et la validité de la plainte et d’assurer que tout est fait dans le meilleur intérêt des enfants », explique le représentant.

Outiller les enfants contre la peur

Selon Adam Crook, la décision du ministère a eu un effet négatif sur ses enfants. « Ça a créé beaucoup de peur et de restrictions sur la liberté dans notre famille, dit-il. On nous dit si souvent d’avoir peur. Donc le but c’est de les outiller contre cette peur qui n’est pas basée dans la réalité. »

Il ajoute que ces jours-ci les enfants trouvent quand même leur autonomie à l’aide de l’internet et que les parents doivent choisir comment ils veulent les élever.

« Si on veut élever une génération d’humains infantilisés qui ont besoin d’un chauffeur pour les entrevues de travail et les demandes d’admission, c’est dans cette direction que nous nous dirigeons. »