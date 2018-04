Une centaine de voitures luxueuses et rares, des motos, des avions et des hélicoptères seront regroupés le 26 mai prochain à l'aéroport de la ville. En plus des diverses expositions, les amateurs de vitesse auront droit à des tests d'accélération et à des essais à bord de simulateurs.

On espère faire plaisir à tous les amateurs qui vont pouvoir venir voir les autos en marche sur la nouvelle piste de l'aéroport. Ça sera un beau rendez-vous familial. Il n'y aura pas de raison de ne pas être avec nous pour cette journée. Yanick Gamelin, directeur de Tourisme et Grands événements de la Société de développement économique de Drummondville

La Société de développement économique de Drummondville espère que l’événement se répétera chaque année. Selon l’organisme, cette première mouture devrait attirer environ 4000 personnes.