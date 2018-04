Un texte de Louis Gagné

« Un K.-O. au premier round, ce serait bien l'fun. Tant qu'à finir, on va finir comme il faut. Je ne veux pas trop faire de scénario à l'avance. Je vais faire ce que j'ai à faire, mais je veux le mettre hors de combat, ça c'est sûr », lance l’athlète de 36 ans.

Éric Martel-Bahoéli (11-7-1) affirme se sentir « un peu différent » que lors de ses combats précédents.

« Ce n’est comme pas la même émotion. On dirait que je suis vraiment décontracté pour la pesée, même si c'est à Laurier Québec. Normalement, j'ai vraiment comme un stress ou quelque chose. Là, je profite du moment, je profite de l'instant », confie le pugiliste.

Je suis vraiment lucide. Je vois tout ce qui se passe et j'ai hâte de pouvoir boxer demain. Éric Martel-Bahoéli

Martel-Bahoéli disputera son premier combat depuis sa défaite par K.-O. subie aux mains d’Adam Braidwood le 24 février 2017 au Centre Vidéotron.

Pour son chant du cygne, le boxeur de Québec ne pourra compter sur la présence de son entraîneur et complice de longue date, François Duguay, à l’intérieur du ring.

Duguay, qui aurait préféré que son poulain mette un terme à sa carrière à la suite de son dernier combat, sera néanmoins à ses côtés dans les minutes précédant le combat.

« Sur le coup, ça m'a comme fait quelque chose [qu’il ne soit pas avec moi], reconnaît le poids lourd. Mais là, maintenant, je le comprends aussi. J'ai un bon entourage quand même. Ça fait que je me sens en confiance. Frank va être dans ma chambre. Je vais pouvoir lui parler. »