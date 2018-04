Un texte de Michel Charron



Financé à compte d’auteurs, le film a été inspiré par la tuerie à Santa Barbara, en Californie, en 2014, qui a fait six morts et 14 blessés.

Le film devait à l’origine s’intéresser à l’état de stress post-traumatique que vivent les survivants.

Vista : The Story of a Shooting Victim Photo : Courtoisie Daniel Kiskaroly

Toutefois, en communiquant avec Antoine Cherchian sur Facebook, l’un des survivants, Patrick Michaud, l’instigateur du projet, a réorienté le cadrage du récit.

Patrick Michaud, qui vient de décrocher son diplôme en art dramatique, a d’abord été interpellé en revoyant les reportages à la télévision.

Il a su convaincre Jesse Werkman et Daniel Kiskaroly, deux confrères d'université, de prendre part au projet.

Nous en avions assez de toujours entendre l’histoire du tueur d’un massacre, et de voir que la haine de l’individu était ainsi propagée. Patrick Michaud, documentariste

Le résultat est un documentaire de trente minutes, qui porte aussi un regard critique sur la presse américaine.

Photo de tournage du documentaire Vista : The Story of a Shooting Victim. Photo : Daniel Kiskaroly

Patrick Michaud cite volontiers le roman Let’s Talk About Kevin, de Lionel Shriver, pour expliquer le phénomène des tueurs en série et le rôle implicite que jouent les médias.