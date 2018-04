Son tuteur légal, Adam C. Wilner, a confirmé la mort à l’Associated Press (AP) par téléphone vendredi, sans toutefois fournir plus de détails.

Né à New York le 25 mars 1929, Cecil Taylor, connu comme l’un des pionniers du free jazz, était considéré comme un artiste à la fois innovateur et intransigeant.

Le pianiste qui a sorti son premier opus, Jazz Advance, en 1956, était aussi réputé pour ses poèmes qu’il pouvait réciter durant un concert.

Cecil avait un doigté magique sur les touches, en plus d’être un génie des arts. Il continue à vivre grâce à son incroyable capacité d'exprimer sa musique et sa poésie sous diverses formes de beauté, de douleur, d'injustice et de paix. Adam C. Wilner, tuteur légal

« On se souviendra toujours de lui dans l'histoire du jazz pour ses notes d'improvisation libre. Il manquera à sa famille, à ses amis et à ses collègues musiciens », a déclaré M. Wilner à l'AP.

Cecil Taylor était remonté sur scène en 2016 à New York après des années d’absence, non sans l’aide d’une canne et du bras de son assistant. Il avait alors reçu une ovation.