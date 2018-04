Sur leurs patins, les frères Henrik et Daniel Sedin ont cumulé ensemble plus de 2000 points au cours d'environ 2400 parties de hockey.

Leur réputation sur la glace n’est plus à faire, et de nombreux Vancouvérois se souviendront également de leur engagement dans diverses causes, dont celle des enfants malades.

Au fil des ans, les Sedin ont passé de nombreuses heures auprès des enfants malades à l’hôpital BC Children’s. Ils ont aussi fait une importante contribution financière avec un don de 1,5 million de dollars en 2010, pour la construction du nouveau bâtiment pour cet hôpital de Vancouver.

Les frères Sedin ont fait de nombreuses heures de bénévolat auprès des enfants malades depuis leur arrivée à Vancouver. Photo : La Presse canadienne/CHUCK STOODY

La responsable de la philanthropie à l’hôpital BC Children’s, Maria Faccio, souligne que les visites des frères Sedin auprès des enfants malades et en fin de vie répandaient un peu d’espoir.

Ils sont comme des parents, très humbles, très terre à terre. Ils deviennent très gênés quand ils voient les parents et les enfants se diriger vers eux comme s’ils étaient des vedettes de cinéma. Maria Faccio

Mme Faccio s’est réjouie d’apprendre que les deux hockeyeurs de 37 ans ont décidé de demeurer à Vancouver après leur retraite.

Pour Tony Lourenco, les Sedin ont eu un impact sur sa vie et celle de sa famille alors qu’ils traversaient une période difficile.

Tony Lourenco a été touché par les visites que les jumeaux Sedin ont faites à sa fille pendant qu'elle souffrait de leucémie. Photo : CBC

Sa fille Lindsey, qui a aussi une soeur jumelle, a reçu la visite de Daniel et Henrik alors qu’elle effectuait des séjours à l’hôpital pour soigner sa leucémie.

Malheureusement, Lindsey a succombé à cette maladie, mais son père estime que les frères Sedin leur ont laissé un souvenir impérissable.

D’après des informations de Anita Bathe et Liam Britten