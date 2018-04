15 exposants prennent part à l'événement qui se veut la première prise de contact de l'année entre les producteurs locaux et les clients.

Différents produits sont proposés aux clients, notamment des produits agricoles et transformés.

Même si l'événement n'est qu'à sa deuxième année, il est tout de même populaire auprès des producteurs.

D'ailleurs, le manque d'espace à l'intérieur de la Place Agnico-Eagle a obligé les organisateurs à refuser des demandes de participations, explique la directrice du Marché public de la Vallée-de-l'Or, Marie-Pier Dupuis.

« Notre mission, c'est de faire connaître les produits régionaux et promouvoir les producteurs. D’un côté, ça leur permet de faire une sortie, de promouvoir leurs produits [car] il y a des gens qui ont travaillé sur de nouveaux produits pendant la saison hivernale, ça leur permet de sortir et de voir leur clientèle et d’un autre coté, ça réjouit les clients de pouvoir venir au marché parce qu’ils ont hâte de venir acheter et de rencontrer leurs producteurs préférés », explique Marie-Pier Dupuis.

Elle affirme qu'environ 800 personnes ont visité le marché l'année dernière.