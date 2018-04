Du cellier résidentiel à celui du Château Frontenac, l'entreprise La Vieille Garde surfe sur la vague des passionnés de gastronomie et s'adapte aux demandes de plus en plus nichées de leurs clients. En 2003, Dany Piché, Louis Gagné et Jean-François Perron étaient loin de se douter que leur projet allait les propulser sur la scène internationale.