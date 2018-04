Cet atlas est un site interactif conçu pour permettre aux Canadiens de visualiser l’impact du changement climatique pour plus de 2000 villes et villages du pays pendant les 80 prochaines années.

Le climat détermine presque tout sur la façon dont nous concevons, construisons et vivons dans nos villes. Avec les changements climatiques, la sécurité et la prospérité de nos villes sont mises en danger Atlas climatique du Canada

Selon les données des chercheurs, il ne fera -30 degrés qu’un jour par an à Regina. En revanche, il fera plus de 30 degrés pendant 50 jours en moyenne.

Les hivers seront plus chauds, avec 30 journées en moins sous la barre de zéro degré. Les printemps seront plus humides, avec 30% de précipitations de plus. En revanche, les étés perdront un peu plus de 7 % de leurs précipitations.

« Une chaleur forte et prolongée peut [...] avoir un impact sur la qualité de l’air, faciliter la propagation de maladies dangereuses, empêcher les activités de plein air et être une source de stress et d’anxiété », dit le rapport. Selon les chercheurs, il est urgent d'agir pour éviter des dommages à long terme.