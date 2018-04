Un texte de Catherine Allard

Comme des dizaines d’autres élèves de la région de Moncton, Julie Robichaud n’est pas allée à l’école vendredi. La veille, des rumeurs qui circulaient sur le réseau social Instagram laissaient croire qu’une fusillade pourrait éclater dans son école secondaire le lendemain.

La GRC a fait enquête et a rapidement décrété qu'il n'était pas nécessaire de fermer les écoles, puisque ces rumeurs étaient infondées. Ce qui n'a pas empêché les jeunes de s'inquiéter.

« Quand j’ai vu ça, je me suis tout de suite demandé ce qui se passait. Avec tout ce qu'on voit aux États-Unis et maintenant ça, je suis alarmée. J’ai décidé de ne pas y aller. Au cas où ça aurait été vrai », dit la jeune fille de 16 ans, qui fréquente l’École L’Odyssée.

La direction de l'École L'Odyssée a envoyé un message aux parents vendredi après-midi pour affirmer que tout s'était bien déroulé pendant la journée. Photo : Radio-Canada/Catherine Allard

Sa mère, Anette Babineau, a tout de suite accepté que sa fille reste à la maison.

« Une fois que j’ai entendu ça, je n’allais pas l’envoyer. J’aime mieux qu’elle soit à la maison qu’à l’école et après je m’inquiète que ce soit vrai, ou juste une rumeur », dit-elle.

Des élèves craintifs

À l’École L’Odyssée, la rumeur était sur toutes les lèvres pendant la pause du lunch.

« C’est très stressant de savoir qu’il pourrait y avoir un shooting. Je ne me sens pas en sécurité dans l’école. Je ne voulais pas venir, parce que je ne savais pas si ça allait arriver ou pas », dit un élève de 11e année, Maxime Fougère.

J’ai tout vérifié ce matin en rentrant et j’ai demandé à mon enseignant de fermer la porte de la classe. Maxime Fougère, élève de L’Odyssée

Les rumeurs étaient sur toutes les lèvres à l'École L'Odyssée, vendredi. Photo : Radio-Canada/Catherine Allard

De nombreux élèves absents

Même si les autorités ont déterminé que la menace n’était pas fondée, certains élèves ne se sont pas présentés en classe vendredi.

À l'École secondaire Mathieu-Martin, à Dieppe, au moins une dizaine d'élèves étaient absents en raison de ces menaces.

Des dizaines de parents des écoles francophones et anglophones rapportent sur les réseaux sociaux qu’ils ont choisi de garder leurs enfants à la maison.

« Il y a beaucoup de monde qui manque. Tout le monde n’est pas venu à l’école. D’habitude on est douze dans mon cours et aujourd’hui on était juste trois », raconte Jérémie Richard, un élève de 11e année.

Les élèves de 11e année, Jérémie Richard, Maxime Fougère et Tyler Levesque affirment que de nombreux élèves étaient absents de l'école vendredi. Photo : Radio-Canada/Catherine Allard

Il est important de préciser que certains élèves prennent part à des activités parascolaires, ce qui explique certaines absences.

La directrice générale du District scolaire francophone Sud, Monique Boudreau, avoue qu’il a été difficile de gérer le flux d’information qui circulait sur les réseaux sociaux par rapport à cette affaire.

« Ce genre de chose devient plus fréquent et donc c’est une priorité pour nous d’améliorer la communication avec les parents. Nous voulons également ajouter un volet éducation et sensibilisation pour les élèves. Ça fait partie de notre plan », explique la directrice générale.

Garder son jeune à la maison : est-ce la bonne chose à faire?

L’éducatrice spécialisée et coach familiale Nancy Doyon comprend pourquoi des parents permettent, dans de telles circonstances, à leur enfant de s’absenter de l’école.

Selon elle, si l’enfant ou l’adolescent croit qu’il risque quelque chose en allant à l’école, il peut être bénéfique de lui donner une journée de repos.

« Dans une situation comme ça où la vie peut être mise en danger, c’est important que le jeune puisse en parler et avoir l’espace pour pouvoir liquider ses émotions. Une journée de congé peut être ce qu’il y a de plus bénéfique et peut permettre aux parents de créer le contact. »

Comment parler de fusillade avec son enfant?

Chez les enfants en bas âge, il est recommandé de ne pas aborder ce genre de sujet à moins que l’enfant en parle en premier. Cependant, chez les adolescents, Nancy Doyon croit qu’il ne faut pas nier le danger et entrer dans le vif du sujet.

« Est-ce que ça te fait peur? Si ça arrivait, est-ce que tu sais ce que tu ferais? As-tu pensé à des scénarios de protection? Est-ce que tu crois que tu jouerais au héros, ou tu voudrais te protéger? La perspective d’avoir un plan va faire baisser le niveau d’anxiété », croit-elle.

Le message aux parents est de soigner vos propres émotions avant d’essayer de soigner celles de votre ado. Des parents ont sûrement gardé leur ado à la maison aujourd’hui pour répondre à leurs propres craintes. Ça peut être correct, mais ils doivent quand même être capables de faire preuve d’assurance dans leur façon de réagir. Nancy Doyon, éducatrice spécialisée

Nancy Doyon croit que les parents ont un rôle à jouer sur le niveau d’anxiété ressentie par leur enfant. Selon elle, les enfants et les adolescents se fient aux réactions et aux craintes des adultes pour évaluer le niveau de risque.