En retour, Québec verse plus d'un million de dollars par année, devant être investi dans le développement économique de la communauté. Toujours en vertu de cette entente, des pêcheurs reçoivent 8000 $ par année et chaque foyer, 4000 $.

En juin 1981, la Sûreté du Québec a mené une intervention policière musclée pour tenter d'imposer de nouvelles restrictions de pêche aux Micmacs du village de Restigouche, en Gaspésie.

Actuellement, sur leur site web, les Micmacs se questionnent sur les réels motifs de suspendre leur droit de pêche et sur la façon dont l'argent a été distribué dans la communauté, parfois de façon arbitraire, disent-ils.

De son côté, Cascapédia-Saint-Jules espère que l'entente se poursuivra afin d'assurer le maintien du principal moteur économique. Dans cette communauté, la pêche sportive au saumon crée plus de 125emplois.

Une pêcheuse de saumon en action. Photo : ICI Radio-Canada

Le maire, Gaétan Boudreau, indique que le retrait des filets maillants des Autochtones est essentiel pour assurer la pérennité de cette activité.

« C'est la base de l'économie pour Cascapédia-Saint-Jules, plaide M. Boudreau. C'est très important pour notre municipalité, je dirais que sans ça, la municipalité serait en pauvre état. »

Le maire de Cascapédia-Saint-Jules, Gaétan Boudreau Photo : Radio-Canada

Les premières ententes, signées au début des années 1980, ont donné naissance à la Société de gestion de la rivière Cascapédia. Le conseil d'administration est formé de Gaspésiens et de Micmacs. Le maire Boudreau indique que depuis deux ans, il a été impossible de réunir le conseil d’administration. Selon lui, les communications avec les Micmacs sont plus difficiles.

« On n’essaie pas de se mêler de leurs affaires, assure le maire. On veut juste avoir une communication avec eux autres pour être capables de se rassembler et être en bons termes parce que comme je dis, la rivière, nous autres, les pêcheries, ça date des années 1800. »

Réserve micmaque de Gesgapegiag en Gaspésie Photo : Radio-Canada/Isabelle Larose

Personne au conseil de bande n'a voulu commenter l'entente en cours de renouvellement.

Le ministère des Ressources naturelles du Québec a indiqué par courriel que le retrait des filets de pêche au saumon dans les rivières Petite et Grande Cascapédia vise une saine gestion de la ressource afin d'assurer le développement économique des communautés. Le Ministère termine en disant que les échanges avec les Micmacs demeurent confidentiels.

D’après le reportage de Pierre Cotton