Un texte de Marlène Joseph-Blais

Deux firmes d'ingénierie de Baie-Comeau ont récemment appris qu'elles n'ont pas été retenues par Hydro-Québec pour faire partie de son marché qualifié en génie du bâtiment sur la Côte-Nord.

Pour les trois prochaines années, il leur sera donc impossible d'obtenir les contrats offerts par la société d'État au groupe d'entreprises qu'elle a sélectionnées.

Cathy Hamel, conseillère, communication et collectivités, Hydro-Québec Photo : Radio-Canada/Alex Lévesque

« Les marchés qualifiés, ça nous sert à avoir une grappe d'entreprises disponibles qui répondent à nos critères, autant en santé-sécurité ou en d'autres normes, en environnement, puis qui ont eu le meilleur pointage au total de toutes les entreprises », explique la porte-parole d'Hydro-Québec, Cathy Hamel.

Des représentants de ces deux firmes n'ont pas voulu commenter publiquement leur rejet, pour le moment. Ils espèrent toujours que leur entreprise soit intégrée à cette liste.

Certaines firmes ne se sont pas requalifiées pour cette période-là. Par contre, ça ne les empêche pas de faire certains contrats avec Hydro. Ce n'est pas tous les contrats qui sont assujettis aux marchés qualifiés. Cathy Hamel, conseillère, communication et collectivités, Hydro-Québec

Inquiétude du milieu économique

Chez Innovation et développement (ID) Manicouagan, on s'inquiète de voir un donneur d'ouvrage public s'éloigner des entreprises locales, qui ne pourront même plus soumissionner pour tenter d'obtenir certains contrats.

« La préoccupation, de la région, c'est de perdre des contrats qu'on avait auparavant », dit la directrice associée au développement industriel chez ID Manicouagan, Karine Otis.

Hydro-Québec doit se questionner sur les critères qu'elle applique de façon générale à tout le bassin d'entreprises québécoises, puis les critères qu'elle peut ou ne peut pas appliquer en région, compte tenu de nos différences. Karine Otis, directrice associée au développement industriel, ID Manicouagan

Karine Otis d'ID Manicouagan se dit inquiète de la disqualification de firmes baie-comoises. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

La société d'État est un client important que ces firmes de génie-conseil ne veulent pas perdre, précise Karine Otis. « Actuellement, on a plusieurs discussions, des discussions intensives avec Hydro-Québec pour qu'elle travaille sur cette nouvelle façon de faire », souligne-t-elle.

Hydro-Québec confirme qu'elle discute présentement avec des dirigeants d'entreprises mécontents d'avoir été exclus, sans préciser s'il se peut qu'elle revienne sur sa décision.