« Il ne reste plus d'obstacles devant nous [...] et on en est très heureux », a déclaré le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, vendredi après-midi.

Il a précisé que la Ville a dépensé 65 000$ en frais d'avocat dans ce dossier.

En mars, les avocats de la Ville de Gatineau et du gouvernement du Québec avaient défendu en cour la validité de la loi 227.

L'ancienne conseillère municipale contestait cette loi privée, adoptée par l'Assemblée nationale, qui permet à la Municipalité de conclure une entente de gré à gré avec Vision Multisports Outaouais inc. (VMSO) pour la construction de la nouvelle maison des Olympiques.

