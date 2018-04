Paul Bliss dont le départ de CTV a été annoncé le mois dernier après sa suspension en janvier allègue que Bridget Brown l’a diffamé et que CTV a alors publié et diffusé des déclarations diffamantes dans sa couverture des allégations de la femme et de sa suspension.

Paul Bliss demande 7,5 millions de dollars en dommages et intérêts dans la poursuite qui cible aussi les journalistes qui ont couvert son histoire.

Bridget Brown, qui se décrit comme une entrepreneuse basée à Calgary et ancienne employée de CTV, a allégué qu’un incident de nature sexuel est survenu en 2006 dans le bureau de Paul Bliss.

Ce dernier nie les allégations dans sa poursuite et dit qu’il y avait consentement. Il affirme qu’il a été blessé dans son intégrité et que sa réputation professionnelle a été entachée.

Bridget Brown répond que « pratiquement tout » dans la plainte de Paul Bliss est faux. CTV n’a pas commenté la poursuite.

Les allégations n’ont pas été prouvées en cour.