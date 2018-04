Au cours des dernières semaines, 15 artistes autochtones ont participé à un programme de mentorat en ligne organisé par l'étiquette de musique et collectif autochtone Revolutions Per Minute.

Le producteur anishinaabe DJ NDN (anciennement du groupe A Tribe Called Red), la chanteuse crie Iskwé, et l'artiste métis Moe Clark faisaient partis des mentors, de même que la plus récente récipiendaire du prix Polaris Lido Pimienta et Raphaelle Standell-Preston (Braids et Blue Hawaii),

La compilation, baptisée New Constellations Mixtape, paraît quelques mois après la tournée du festival d'arts et de musique d'artistes autochtones et non autochtones New Constellations, qui a parcouru 13 villes au Canada.

La couverture de l'album a été déssinée par l'artiste crie Joi Arcand.

Écoutez l'album dans son intégralité.