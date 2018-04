Un texte et une vidéo de Denis Chamberland

Le moment magique, celui qui a déclenché en lui sa future passion, s'est produit alors qu'il était enfant. Un ami de la famille lui a montré un petit truc de magie bien simple. Ses parents lui ont ensuite acheté un ensemble de magie pour son septième anniversaire de naissance.

Le sort en était jeté.

Au fil des ans, Patrick Grégoire apprend à maîtriser son art grâce à Internet et aux tours de magie qu’il achète. Après quoi, il décide de joindre les rangs du Club de magie de Winnipeg, au Manitoba.

Lors de son premier spectacle amateur, dans le village de Sainte-Anne, Patrick Grégoire prend conscience qu’il est possible de faire une carrière en tant que magicien.

Je me suis fait payer, les gens ont aimé ça, je me suis dit : Hé! c’est faisable, c’est le fun, je pourrais faire une carrière. Patrick Grégoire, magicien

Avec plus d'un tour dans son sac, il a au cours des ans charmé les enfants et ravi les familles, avant d'ajouter à son palmarès les spectacles corporatifs. La magie de Gregoire the Astonisher opère aussi auprès des adultes, public auquel il se consacre depuis quelque temps.

L’été passé, j’ai fait un show au [festival] Fringe, ç’a vraiment changé ma perspective. Le spectacle s’appelait Dangerous Magic, j’ai fait des tours dangereux et j’ai réalisé que j’étais prêt à pousser la ligne pour divertir les gens. Patrick Grégoire, magicien

Gregoire the Astonisher ne sait pas encore où sa carrière va le mener, mais une chose est certaine, il n’a pas fini de nous en mettre plein la vue.

Le 14 avril, le Club de magie de Winnipeg présente le spectacle familial de magie, A family day of Magic, au Théâtre pour enfant du Manitoba (MTYP), situé à la Fourche.

Merci à ma collègue Geneviève Lapalme qui a bien voulu, pour le reportage, se porter volontaire pour un moment de magie.