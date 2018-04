Le Syndicat des métallos a obtenu une accréditation syndicale en février 2015 pour les 80 employés de ces quatre restaurants.

Ensuite, il y a eu la conciliation, l'arbitrage et les procédures juridiques pour l'élaboration d'une convention collective, qui tirent à leur fin, selon le Syndicat des métallos.

Des audiences publiques débuteront lundi et devraient permettre de régler le dossier après trois ans de négociation.

Au terme de ce processus, la relation entre l’employeur et les syndiqués devrait avoir de nouvelles bases, selon le représentant pour le Syndicat des Métallos, Gilles Ayotte

« Ça va établir une relation de respect et d'équité entre les employés et l'employeur finalement, tout ce qu'il y avait comme de petites règles d'à côté pour l'un et pour l'autre, ça va tout disparaître, on va avoir une règle générale pour tout le monde, souligne Gilles Ayotte. »

Gilles Ayotte, représentant pour le Syndicat des Métallos des employés des Tim Hortons de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Il va y avoir une équité, il va y avoir un respect qui va s'établir, c'est une nouvelle façon de faire des relations avec l'employeur. Gilles Ayotte, représentant pour le Syndicat des Métallos des employés des Tim Hortons de Sept-Îles

Les employés des restaurants Tim Hortons de Sept-Îles suivent les traces de ceux du restaurant de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal qui sont déjà syndiqués.

D'après les informations d'Alix-Anne Turcotti