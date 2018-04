« Nous sommes enclins à négocier. Nous sommes régulièrement en communication avec eux. Je suis en communication [avec eux] », a-t-il dit dans une entrevue accordée à la chaîne CNBC.

« D'un côté, a expliqué M. Mnuchin, nous sommes absolument enclins à négocier et à ne pas nous retrouver dans des guerres commerciales, mais de l'autre, le président veut parfaitement défendre nos intérêts. »

Donald Trump a annoncé jeudi avoir donné pour instruction aux services du représentant américain au commerce (USTR) de préparer des droits de douane supplémentaires sur des produits chinois représentant 100 milliards de dollars d'échanges commerciaux, s'attirant la réponse immédiate de Pékin qui a menacé Washington de représailles.

Dans un communiqué, le président américain a présenté jeudi cette nouvelle étape de la guerre commerciale entre les deux pays comme une réponse « aux représailles injustes » de Pékin après une première série de mesures américaines qui comprenaient 50 milliards de dollars de droits de douane sur les produits chinois.

Donald Trump a ajouté que l'USTR avait déterminé que Pékin s'était livré « de manière répétée à des pratiques visant à s'octroyer injustement des droits de propriété intellectuelle » américains.

« Plutôt que de remédier à sa mauvaise conduite, la Chine a choisi de nuire à nos agriculteurs et à nos fabricants », a accusé le président américain.

Pékin réplique

Le ministère chinois du Commerce a de son côté prévenu qu'il prendrait immédiatement de nouvelles mesures si les États-Unis mettaient en oeuvre celles annoncées par Donald Trump.

« Si les États-Unis méprisent les objections de la Chine et de la communauté internationale et persistent sur la voie de l'unilatéralisme et du protectionnisme commercial, la Chine ripostera », a déclaré un porte-parole du ministère lors d'un point de presse.

« Dans ces conditions, toute négociation entre les deux parties est impossible », a ajouté Gao Feng, assurant que les représentants économiques des deux pays n'avaient jamais entamé de discussions à propos de leurs échanges commerciaux.

Les médias officiels chinois dénoncent tous une « tentative d'intimidation ridicule » qui reflète, selon le Global Times, une « profonde arrogance de l'élite américaine » et traduit la colère et la frustration croissantes d'un Donald Trump qui multiplie les déclarations incendiaires « sans se soucier des conséquences ».