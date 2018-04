Un texte de Louise Boisvert

Est-ce que le tramway sera bruyant ? Et est-ce que le passage d'un train sur rail toutes les 3 à 5 minutes va devenir un irritant ?

La bonne nouvelle, selon Benoît Carrier, chargé de projet au bureau d'étude du RSTC, c'est que le tramway est électrique. Il est par conséquent peu bruyant.

La Ville va néanmoins utiliser un enduit pour limiter les frictions des rails sur la rame. Par ailleurs, lors de la construction des voies dédiées, une plateforme plus résistante aux vibrations sera installée.

L'aménagement des voies dédiées au centre de la chaussée va également éloigner le tramway du cadre bâti. À terme, la Ville de Québec croit même qu'il y aura une réduction du bruit par rapport à ce que l'on entend actuellement.

Est-ce que les déplacements en tramway permettront de gagner du temps ? La réponse la plus simple est : pas dans tous les cas. Par contre, le projet prévoit une plus grande fluidité des déplacements en instaurant la priorité aux feux rouges.

Cela veut dire qu'à l'approche du tramway ou du trambus, la lumière va automatiquement tourner au vert pour éviter que le train doive ralentir puis repartir.

Dans un souci d'efficacité, certains citoyens ont suggéré que la distance entre deux stations soit encore plus grande que celle existant avec les métrobus. Cette proposition sera effectivement évaluée lors des études techniques qui seront faites dans les prochaines années.

Sur une note plus technique, le Bureau de projet du RSTC explique que le tunnel situé dans le secteur de la colline Parlementaire sera plus profond qu'ailleurs sur le parcours.

Le tunnel prendra sa source au pied de la côte d'Abraham. Une fois rendu à la place D'Youville, il faudra creuser un peu plus profondément pour passer sous le stationnement souterrain et un peu plus loin, sous les passerelles pour piétons du Centre des Congrès.

Si un kilomètre de rails coûte 50 millions de dollars en surface, en souterrain la facture gonfle à 150 millions de dollars le kilomètre environ.

Les travaux devraient durer trois ans et demi. Le chantier va se déplacer dans la ville au gré de l'avancement du projet. Au chapitre du bruit et de la poussière, la Ville compte s'en tenir à ses règlements déjà en vigueur pour atténuer les impacts pour les citoyens.

Le maire promet également que les équipes de la ville vont rencontrer individuellement les riverains du tracé, résidents et commerçants, pour bien leur expliquer les tenants et aboutissants des inconvénients.

Le tramway sera relié par une ligne aérienne. Pour éviter que le paysage ne soit encombré de fils, la Ville de Québec a prévu l'enfouissement des fils électriques le long des 56 kilomètres de parcours du tramway et du trambus.

Lors du dévoilement du projet en mars, le maire Régis Labeaume a dit qu'il voulait que « ce soit beau ». Cela fera partie des investissements de la Ville dans le projet.

L'implantation d'un réseau structurant va par ailleurs entraîner plus de déplacements à pied. Un citoyen de Beauport a mis en garde la Ville qu'elle devra changer ses habitudes l'hiver et déneiger plus rapidement les trottoirs.

Le maire devrait également dévoiler d'ici juin des propositions de réaménagement urbain qui visent quatre secteurs, dont celui du boulevard Charest. Plusieurs terrains ont un fort potentiel de développement résidentiel et commercial. Même chose du côté du carrefour boulevard Hamel et de l'autoroute Laurentienne.

La Ville veut améliorer la fluidité entre les quartiers du Vieux-Limoilou et du Vieux-Vanier. Sans trop en dire, Régis Labeaume affirme que ces propositions vont permettre de compléter l'offre de réaménagement liée au projet structurant « On va comprendre la fin de l'oeuvre » a-t-il ajouté.