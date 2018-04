Un texte de Caroline Bourdua

Quinton Byfield est originaire de Newmarket près de Toronto.

Il a évolué avec le York Simcoe Express du Midget AAA et est considéré comme l’une des futures vedettes du hockey de la ligue nationale (LNH), selon des rapports de dépisteurs.

Les dépisteurs sont unanimes. Quinton Byfield est le meilleur joueur de la saison au repêchage cette année. Rob Papineau, vice-président et diredteur-général des Wolves de Sudbury

Le jeune joueur mesure 1,95 m et pèse 92 kilos.

Sa fiche de 48 buts et de 44 aides pour un total de 92 points en 34 parties fait de lui le troisième meilleur de tous les temps au sein de la ligue midget AAA, derrière Steven Stamkos et Taylor Hall, tous deux aujourd’hui dans la LNH, avec le Lightning de Tampa Bay et les Devils du New Jersey, respectivement.

Le propriétaire des Wolves (à droite de la photo) Dario Zulich estime que l’acquisition de Quinton Byfield (au centre) constitue un grand pas vers l’obtention d’une coupe Memorial dans un avenir pas tellement lointain. Photo : Radio-Canada/Frédéric Projean

L’ailier est récipiendaire du trophée Jack Ferguson remis au joueur ayant été désigné premier choix de repêchage pour l’ensemble de la ligue OHL.

« J’aimerais remercier les Wolves de Sudbury et j’ai hâte de commencer l’entraînement », a dit Quinton Byfield devant la presse locale.

Les Wolves ont le premier choix au repêchage, ayant terminé dans la cave du classement cette saison avec une fiche de seulement 17 victoires , 42 défaites et 9 matchs nuls, pour un total de 43 points.

Les partisans des Wolves pourront suivre samedi dès 9 h la séance de repêchage sur le site Internet des Wolves, Facebook, Twitter et Instagram.

Quinton Byfield sera admissible au repêchage de la LNH dès 2020. Photo : Radio-Canada/Frédéric Projean

Les nouveaux joueurs repêchés seront présentés au public les 14 et 15 avril à l’aréna du Grand Sudbury.

Il s’agira alors du camp d’orientation des Wolves auquel Blake Murray, Anthony Tabak et Liam Ross, repêchés l’an dernier, joindront les nouvelles recrues de cette année.