Un texte de Thibault Jourdan

« Le drone sera utilisé en premier lieu pour faire de la surveillance et rechercher des secteurs avec de l’eau stagnante », indique Ken Nawolsky, chef du Service de contrôle des insectes à la Ville de Winnipeg.

Le Service a reçu un financement de 36 500 $ du fonds d’innovation pour acheter ce nouveau drone. Cette somme avait été approuvée en octobre dernier par le comité des innovations de la Ville.

Le drone devrait être livré d’ici deux semaines. En attendant, la Ville a commencé à demander des permis pour le faire voler et des fonctionnaires seront formés afin d’avoir le droit de piloter l’engin. « En général, tout le processus prend trois mois », précise Ken Nawolsky.

Pas d’épandage de produits antimoustiques

L’aéronef télécommandé sera notamment utilisé dans les zones publiques difficiles d’accès. « Il peut s’agir de secteurs boisés, par exemple. On pourra survoler ces secteurs et analyser les données en les comparants aux cartes que nous avons déjà et, ainsi, ajouter des zones qui ont éventuellement besoin d’être traitées », explique-t-il.

Le drone ne sera cependant pas utilisé pour répandre des larvicides, malgré le fait que cette technologie se développe lentement mais sûrement dans l’industrie. « Nous n’en sommes pas encore là, tempère M. Nawolsky. Nous avons déjà des hélicoptères et du personnel au sol. Le drone n’est qu’un outil supplémentaire. »

Les drones, l’avenir de la lutte contre les moustiques

Pour le professeur Randy Gaugler, spécialiste des moustiques au Center for Vector Biology à l'Université Rutgers de passage à Winnipeg dans le cadre de la 14e rencontre annuelle de la North Central Mosquito Control Association, les drones vont avoir un impact conséquent dans la lutte contre les moustiques.

« Les drones vont devenir de plus en plus répandus et, avec l’intelligence artificielle, leur apport sera énorme », assure-t-il.

Le fait que ces petits appareils volants télécommandés puissent être programmés pour effectuer des tâches va permettre une utilisation plus efficace des ressources, pense Randy Gaugler.

Les drones sont l’une des plus importantes innovations qui vont changer la donne dans un proche avenir. Randy Gaugler, spécialiste des moustiques au Center for Vector Biology à l'Université Rutgers

« On ne va plus lutter contre les moustiques comme on l’a fait au cours des 70 dernières années. [Avec les drones], on va pouvoir contrôler beaucoup plus précisément les populations de moustiques », conclut-il.