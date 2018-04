LA FRONTIÈRE ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LE MEXIQUE DE PLUS EN PLUS MILITARISÉE

Des patrouilleurs américains près de la frontière mexicaine à El Paso, au Texas. Photo : Getty Images/AFP/Herika Martinez

Le président américain, Donald Trump, veut envoyer 4000 militaires de la Garde nationale à la frontière américano-mexicaine pour freiner l'afflux de migrants. Cette tactique, déjà été utilisée par d'autres présidents, surprend d'autant plus que le nombre de migrants est à la baisse. Portrait de cette frontière.

Par Mélanie Meloche-Holubowski

LES PLUS VIEILLES EMPREINTES HUMAINES EN AMÉRIQUE SUR UNE ÎLE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

La découverte a été faite sur l’île Calvert, sur la côte ouest en Colombie-Britannique, en 2015 et 2016. Elle vient confirmer que des humains ont longé la côte pacifique il y a 13 000 ans. Photo : Joanne McSporran

Vingt-neuf traces de pas datant de plus 13 000 ans ont été découvertes en Colombie-Britannique. Ces empreintes, les plus vieilles retrouvées jusqu'ici en Amérique, sont un petit pas pour l'homme, mais un grand pour l'humanité. Voici pourquoi.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

LE MERCURE EST ENCORE TRÈS PRÉSENT DANS NOTRE ENVIRONNEMENT

Le mercure est rejeté dans l’environnement principalement en raison de l’activité industrielle. Photo : Radio-Canada

Le Canada a réduit ses émissions de mercure de plus de 90 % au cours des 40 dernières années. Certaines régions du pays sont pourtant encore touchées par des taux élevés de mercure dans leur écosystème. Des scientifiques tentent de comprendre pourquoi.

Par Benoît Livernoche

QU'EST-CE QUI CRAQUE DANS NOS JOINTURES?

Se faire craquer les jointures génère un son associé soit à la formation de bulles ou à leur éclatement : le mystère persiste. Photo : iStock

La question peut sembler anodine, mais cela fait 50 ans que les chercheurs se demandent d'où vient le bruit produit lors du craquement de nos jointures. Étonnamment, la réponse associe acoustique, biologie et mathématiques.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

ON VOUS RACONTE LA SEMAINE EN IMAGES

Bande de Gaza, Palestine Photo : Reuters/Ibraheem Abu Mustafa

Une caravane de migrants provoque les foudres de Donald Trump, l'égérie de la lutte antiapartheid Winnie Mandela s'éteint et l'étau de la justice brésilienne se resserre autour de l'ex-président Lula. Retour en images sur l'actualité internationale.

Par Joëlle Girard

POIDS LOURDS ET ANGLES MORTS : POUR EN FINIR AVEC CE DUO MORTEL

Les angles morts des poids lourds sont souvent mis en cause dans les accidents mortels impliquant des piétons et des cyclistes. Photo : Radio-Canada

Plus de 70 piétons et cyclistes meurent chaque année à la suite d'un impact avec un véhicule sur les routes du Québec. Chez les piétons, un accident mortel sur cinq met en cause un véhicule lourd. C'est un sur trois chez les cyclistes. Dans la plupart des cas, les angles morts des camions en sont la cause. Comment mettre fin à scénario mortel?

Par André Bernard

TRAITER LE CANCER DU CERVEAU AVEC LE VIRUS DE LA POLIO

Une équipe de chercheurs aux États-Unis a conçu un traitement contre la forme la plus fréquente du cancer du cerveau à partir du virus de la polio Photo : Radio-Canada

Une équipe d'oncologues, de chirurgiens et de chercheurs aux États-Unis tente un traitement étonnant pour s'attaquer au glioblastome, la forme la plus fréquente du cancer du cerveau. Leur arme? Le virus de la poliomyélite.

Par Dominique Forget

LES VEAUX MÂLES, CES MAL-AIMÉS DE L'INDUSTRIE LAITIÈRE

Les veaux mâles sont envoyés trop jeunes à l’encan parce que les producteurs laitiers estiment qu’ils nuisent à leur rentabilité. Photo : Radio-Canada

Des voix s'élèvent au sein du milieu agricole pour améliorer le sort réservé aux veaux mâles dans l'industrie laitière. Certains producteurs ont pris l'habitude de les envoyer beaucoup trop jeunes à l'encan, ce qui compromet leur santé.

Par Julie Vaillancourt

RÉVOLUTION DANS LE TRAITEMENT DE LA MIGRAINE

Une femme aux prises avec un intense mal de tête Photo : Getty Images

Souffrez-vous de migraines? De nouveaux traitements préventifs, à base d'anticorps, se sont montrés capables de réduire la fréquence et l'intensité des crises chez la majorité des patients qui les ont utilisés. Un vent d'espoir pour des millions de personnes.

Par Jean François Bouthillette

FELWINE SARR RÊVE L'AFRIQUE

L'économiste sénégalais Felwine Sarr, le 21 mars dernier à Paris. Photo : Getty Images/Alain Jocard/AFP/Getty Images

Comment rêver l’avenir de plus de 1,2 milliard d'hommes et de femmes issus de la cinquantaine de pays qui forment l'Afrique, vaste contient en plein développement? À la recherche d'un point de vue informé et d'idées rafraîchissantes, Michel Désautels s'est entretenu avec l'économiste sénégalais Felwine Sarr, qui est également poète, romancier, philosophe, musicien, éditeur et maître en arts martiaux. Rencontre.

Par Michel Désautels

