Une entente de confidentialité empêche la direction de la radio francophone d'en dire davantage sur les raisons qui expliquent cette perte.

« On a le devoir comme conseil d'administration d’être transparent et redevable, mais on a aussi d’autres devoirs comme garder la confidentialité dans ce dossier-là », affirme la nouvelle présidente du conseil d'administration d'Envol, Françoise Therrien Vrignon.

Elle dit qu’il n’y a « aucune entente avec qui que ce soit pour recouvrer les 25 000 $. »

Je ne dirais pas que c’est perdu, mais c’est un 25 000 $ qui est parti Françoise Therrien Vrignon

Elle dit qu'il ne s'agit pas « d'une affaire de vol ou de mauvaise gestion. »

La firme comptable BDO a approuvé l’état financier de la radio Envol FM. « Notre firme comptable est au courant de cette dépense là et c’est eux qui nous [ont] avisés de le séparer du reste et de ne pas essayer de le cacher. C’est comme ça, qu’est-ce que tu veux que je fasse? », explique la présidente.

Les nouveaux membres du conseil d’administration ne sont pas encore au courant de l'entente de confidentialité, mais devraient être informés de la raison du déficit prochainement.

La présidente d'Envol affirme reconnaître les défis financiers qui se présentent pour l’organisme, mais est persuadée de pouvoir trouver de nouvelles sources de financement, malgré la perte de « subventions dans les dernières années. »

« On avance vers l’avenir. Ce n’est pas quelque chose qui me fait peur », dit Françoise Therrien Vrignon.