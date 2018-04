Un texte de Lyssia Baldini

Le concert est une belle collaboration entre les chœurs d’Augustana et la Chorale Saint-Jean qui permettra de réunir 180 voix!

La Chorale Saint-Jean a célébré son 80e anniversaire cette année; les chœurs d’Augustana ont été créés à la même époque.

Quatre choeurs, 180 voix. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Leur collaboration date d’il y a plus d’une dizaine d’années et les ensembles étaient enjoués de se réunir à nouveau pour présenter ce projet grandiose.

Il ne faut surtout pas oublier que 32 des talentueux musiciens de l’Orchestre symphonique d’Edmonton se joindront à eux pour la pièce Requiem for a Living, une pièce composée par Dan Forest en 2014.

Les musiciens accompagnent les voix par des instruments à cordes, à vent et même par des percussions. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

« C’est tout un défi pour moi logistiquement parlant, comme chef d’orchestre, de diriger ce concert parce qu’il y a plusieurs entrées à donner aux musiciens, mais aussi aux membres de la chorale qui sont dans les balcons et sur scène. C’est tout un défi, mais quel "trip" de diriger cette pièce-là et en plus à McDougall où l’acoustique est formidable. » explique Laurier Fagnan, directeur de la Chorale Saint-Jean.



LE CONCERT



Le concert est divisé en trois parties : une qui sera chantée par les chœurs d’Augustana, une autre par la Chorale Saint-Jean et la troisième les réunira tous pour la pièce Requiem for the Living.

Cette dernière est constitué de cinq mouvements qui dureront environ 45 minutes. C'est un concert qui fera voyager le public entre ciel et terre dans une gamme d’émotions chargées.

Laurier Fagnan, directeur de la Chorale Saint-Jean Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

J’ai même des choristes qui sont venus me voir pour me dire : "J’étais en larme dans cette section-ci…" C’est une pièce qui va chercher les émotions. Laurier Fagnan, directeur de la Chorale Saint-Jean

Le concert, qui est en fait le premier d’une série de trois, est une grande inspiration pour les membres de la Chorale Saint-Jean. Certains auront la chance de l'interpréter à New York, à Carnegie Hall, ce printemps.

Marcelline Forestier fait partie de la Chorale Saint-Jean depuis 18 ans. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

« On travaille depuis le mois de septembre pour apprendre cette œuvre. On travaille en pupitre, c’est-à-dire qu’on fait des répétitions avec toute la chorale, mais aussi des répétitions en groupe de mêmes voix. C’est une exigence de vraiment y mettre du temps et de l’énergie et surtout de l’amour parce que le chant ce n’est pas seulement les notes mais c’est surtout ce qu’on y met entre les notes. » confie Marcelline Forestier une choriste de la Chorale Saint-Jean.



COMMENT LE CHOIX S'EST FAIT



Le choix de la pièce Requiem for the Living découle de l’invitation de Carnegie Hall reçue par Laurier Fagnan l’année dernière. Pour ce concert, Laurier s’est fait offrir plusieurs pièces, dont celle du Requiem for the Living. Un des choristes de la Chorale Saint-Jean en avait également parlé à Laurier, et c'est devenu un choix facile.

Laurier a donc proposé la pièce à sa chorale qui a été aussitôt enchantée par le projet, de même que la collaboration avec les chœurs d’Augustana.

Armand Birk, choriste et chef de choeur, a quitté ses études en médecine pour suivre sa passion en musique. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Ça nous donne comme chanteurs vraiment une occasion d’avoir une expérience professionnelle […] mais aussi une expérience de vie, de vivre un moment comme celui-ci. Armand Birk, chef de chœur

Ce concert exceptionnel vous fera vivre toute une gamme d’émotions dans un cadre magnifique.

Le premier concert est présenté le dimanche 8 avril à 15 h à l’église McDougall, à Edmonton, sous la direction de Laurier Fagnan.



Un deuxième concert aura lieu le mardi 10 avril à 20 h au Théâtre Cargill, au Jeannne and Peter Lougheed Performing Arts Centre de Camrose.



Le troisième et dernier concert de cette série sera présenté le samedi 19 mai à Carnegie Hall, à New York.