Un texte d'Alix Villeneuve

Adam Lefloic Lebel est étudiant à la maîtrise en étude du jeu vidéo à l’Université de Montréal et lui-même collectionneur. Sa passion l’a mené à bâtir une collection de plus de 600 jeux qui se jouent sur plus de 20 consoles différentes.

Selon lui, les collectionneurs ressentent un certain détachement par rapport aux jeux vidéo d’aujourd’hui. Sa collection est un moyen de renouer avec des souvenirs d'enfance par le biais des titres qui l'ont marqué.

Ce que j'aime le plus, c'est quand quelqu'un entre dans ma salle de jeu et qu'une vague de souvenirs survient et lui fait dire : "Tu as ce jeu-là! Wow! Je jouais à ça quand j'étais petit!" Adam Lefloic Lebel, étudiant à la maîtrise en étude du jeu vidéo à l’Université de Montréal

Le désir de jouer à des jeux accessibles sur des plateformes plus anciennes n'est pas nouveau. Il remonte à la fin des années 1980. Des émulateurs de jeux existaient déjà sur des ordinateurs Amiga, souligne Carl Therrien, professeur à l'Université de Montréal et spécialisé dans l’histoire du jeu vidéo. « Il y avait une volonté de ne pas tout de suite laisser tomber les expériences qui nous ont marqués. »

Bien qu'il n'ait pas fait d'évaluation complète de sa collection, Adam Lefloic Lebel estime qu'elle a une valeur de « plusieurs milliers de dollars, facilement ». Photo : Adam Lefloic Lebel

Les consoles et les jeux des décennies de 1980 et 1990 sont particulièrement prisés par les collectionneurs aujourd’hui. Les jeunes de cette époque ont maintenant les ressources pour se procurer leurs jeux, explique l’étudiant qui habite Val-d’Or.

« J'aime bien retourner à Chrono Trigger ou Final Fantasy III au moins une fois par année, comme deux bons livres. La valeur nostalgique est de loin supérieure à la valeur en argent dans le cas de ces jeux », raconte le collectionneur. Photo : Adam Lefloic Lebel

Déterminer la valeur

Certains jeux de cette époque peuvent se vendre des dizaines, voire des centaines de dollars. Pour s’informer sur la valeur d’un jeu, Adam Lefloic Lebel conseille de consulter le site Internet pricecharting.com, qui présente la valeur de différentes transactions dans le milieu.

Quand des [journalistes] en parlent, le monde pense qu’ils ont de l’or dans leur garde-robe. Adam Lefloic Lebel, étudiant à la maîtrise en étude du jeu vidéo à l’Université de Montréal

Ce ne sont pas les jeux les plus populaires qui se vendent le plus cher. Les règles de l’offre et de la demande s’appliquent. « Un jeu comme Super Mario Bros 3, qui est hyper populaire, va se vendre autour de 17 $ », explique-t-il.

Les jeux qui se sont les moins vendus – et qui ont le moins de chance de se retrouver dans une boîte dans un placard – se vendent à meilleur prix, rappelle l’étudiant.

Le prix d'un jeu sera aussi déterminé par son état et ses accessoires. Une cartouche de jeu vendue « complete in box » (CIB), donc avec son livre et son coffret, aura beaucoup plus de valeur. Encore plus rares, les jeux dont les boîtes n'ont jamais été ouvertes peuvent facilement atteindre les centaines de dollars.

Vos vieilles consoles de jeux rétro ont encore de la valeur. En particulier celles de Nintendo, qui peuvent encore se vendre au-delà de 50 $. Photo : Adam Lefloic Lebel

Un intérêt pour les jeux étranger

Les collectionneurs s’intéressent de plus en plus aux jeux étrangers, selon le professeur de l’Université de Montréal, Carl Therrien, spécialisé dans l’histoire du jeu vidéo.

Depuis quelques années, il observe une fulgurante augmentation de l’intérêt pour des consoles étrangères, méconnues du grand public nord-américain. Il cite en exemple la console PC-Engine, qui se vendait uniquement au Japon à partir de 1987.

« Aujourd’hui, il y a des jeux qui se vendent à des prix trois fois plus élevés qu’il y a quatre ou cinq ans. » Par exemple, un exemplaire du jeu Castlevania Ex, une exclusivité japonaise, peut se vendre plus de 400 $.

Certaines personnes, flairant la bonne affaire, s’efforcent même de faire des voyages d’affaires en Asie pour trouver un maximum de ces anciens produits, pour ensuite les vendre en Amérique à prix fort, affirme-t-il.

Plusieurs amateurs de collection se joignent au Club des collectionneurs de jeux vidéo du Québec (CCJVQ), sur Facebook, pour discuter de leur passion. La communauté compte plus de 3000 membres.