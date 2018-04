Tout juste après qu'un document de travail eut suggéré de jeter à bas les structures du parti et de déclencher une nouvelle course à la chefferie, la direction du Bloc québécois a dévoilé vendredi son nouveau projet de proposition principale, un programme politique visant à promouvoir l'indépendance du Québec et à préparer les suites d'un éventuel référendum gagnant.