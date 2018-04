L’avocate de la défense, Catherine Lahey, a répondu aux accusations vendredi matin, à la Cour provinciale à Saint-Jean, au nom de son client.

Les accusations découlent d’une enquête de Transports Canada lancée à la suite du déraillement qui a coûté la vie à 47 personnes à Lac-Mégantic, au Québec, en 2013, expliquent les poursuivants.

La moitié des accusations portées en vertu de la loi sur le transport des matières dangereuses sont liées à l’obligation de créer les documents d’expédition appropriés pour le transport de pétrole brut.

Les 12 autres accusations sont liées à l’emploi de travailleurs non qualifiés pour la manipulation d’une matière dangereuse, c’est-à-dire le pétrole brut.

Les infractions présumées auraient été commises du 3 novembre 2012 au 5 juillet 2013, à Saint-Jean ou dans ses environs.

La pétrolière Irving aurait reçu environ 14 000 wagons de brut à sa raffinerie à Saint-Jean durant cette période.

La date du procès sera établie le 4 juin.

L’entreprise Irving a été condamnée à payer 4 millions de dollars après avoir reconnu sa culpabilité à 34 autres accusations, en octobre, qui avaient été portées en vertu de la même loi.

Ces accusations étaient liées à des infractions en matière de classification du pétrole comme matière dangereuse et de formation des employés en ce domaine.

Le pétrole brut qui s’est enflammé lors du déraillement à Lac-Mégantic était destiné à la raffinerie Irving, à Saint-Jean.

Les entreprises New Brunswick Southern Railway et Maine Northern Railway and Eastern Maine Railway, des filiales d’Irving, exploitent 883 kilomètres de chemins de fer au Nouveau-Brunswick et au Maine.

D’après un reportage de Bobbi-Jean MacKinnon, de CBC