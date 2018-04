Ce contrat annoncé vendredi est accompagné d'une option pour jusqu'à 60 rames automotrices électriques supplémentaires. Les livraisons doivent débuter à compter de 2021.

Les rames à trois voitures, qui peuvent transporter jusqu'à 270 personnes et dont la vitesse peut atteindre plus de 200 km/h, seront livrées à la société Västtrafik, qui exploitera ce matériel roulant dans le comté de Västra Götaland, sur la côte ouest de la Suède.

Cette commande conséquente démontre la qualité des produits que nous concevons, développons, fabriquons et entretenons pour le marché scandinave. Marina Sundman, directrice des ventes de Bombardier Transport

Le constructeur d'avions et de matériel roulant a fait valoir que ces trains régionaux étaient conçus pour assurer le confort des passagers en plus de résister aux conditions hivernales rigoureuses que l'on retrouve en Suède.

Ces nouvelles rames seront vraisemblablement fabriquées en Allemagne, où se trouve le siège social de Bombardier Transport.

Le 22 mars dernier, la multinationale québécoise avait annoncé un contrat d'environ 392 millions de dollars avec la Ville de Phoenix pour la construction de 24 voitures Innovia APM 200. Le matériel est destiné au système de navettes automatisées de l'aéroport Sky Harbor.

Plus tôt en mars, la division ferroviaire de Bombardier avait décroché une entente de près de 336 millions de dollars à Singapour pour la construction de 19 navettes Innovia APM 300 et de la mise à niveau de 13 autres navettes Innovia APM 100 existantes.

Ce contrat prévoyait également une modernisation du système de signalisation pour 14 stations du réseau du train léger sur rail de Bukit Panjang.

Bombardier Transport compte 39 850 employés répartis à travers plusieurs pays, dont le Canada, et dit exporter ses produits et services dans plus de 60 pays.